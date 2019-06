Neymar vuole a tutti i costi tornare al Barcellona. Il Paris Saint-Germain, nella persona del presidente Nasser Al-Khelaifi, ha annunciato la possibilità del suo addio nell'estate di mercato e ora è al lavoro con il club blaugrana per chiudere il clamoroso affare. Secondo quanto riportato dai media in Spagna, il brasiliano sarebbe disposto a tagliare il suo stipendio da 36 a 22 milioni di euro a stagione, lasciando sul tavolo la bellezza di 40 milioni per i prossimi tre anni. La voglia di Barcellona è tanta, Neymar si avvicina all'addio.