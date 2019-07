In Spagna sono sicuri: la Juve c'è per Neymar e anzi guadagna posizioni. Il piano è chiaro: un affare possibile, ma i bianconeri ci proveranno solo se il PSG lo venderà. Il pole c'è sempre il Barcellona, ma alle spalle dei blaugrana sale il club di Torino, che secondo il Mundo Deportivo è tutt'altro che fuori da una possibile lotta per O' Ney. L'affondo ci potrebbe essere solo se il Psg lo vendesse ad ogni costo e se il Barcellona decidesse di non assecondare la sua prima volontà. Telenovela aperta.