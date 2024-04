Le tensioni tra la FIFA, la UEFA e la Federazione calcistica spagnola hanno raggiunto un punto critico, con l'UEFA che ora minaccia di escludere la Spagna dai tornei organizzati dalla Federazione europea. Questa mossa senza precedenti è stata innescata dall'intervento del Governo spagnolo nella Federcalcio nazionale, un evento che ha provocato agitazione nelle istituzioni calcistiche globali.Laha seguito da vicino gli sviluppi della situazione e ha espresso preoccupazione per l'ingerenzanel funzionamento della Federazione calcistica spagnola. In un comunicato congiunto con l'UEFA, la FIFA ha sottolineato l'importanza di trovare urgentemente una soluzione a questa crisi che coinvolge una delle sue federazioni nazionali più influenti.L'esclusione dalla partecipazione ai tornei UEFA rappresenterebbe un duro colpo per la Spagna, sia per la sua Nazionale che per i club, e potrebbe avere ripercussioni significative sul panorama calcistico europeo nel suo complesso.