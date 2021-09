La Juve è "in zona retrocessione" e dall'estero arrivano commenti durissimi. In particolare, El Pais, attacca Max Allegri collegandolo anche all'addio di Ronaldo: “I cavalli di ritorno non sono quasi mai buone idee, nel calcio”.E ancora, commentando il primo posto del Napoli: “Nemmeno Andrea Pirlo, che è durato una sola stagione e ha interrotto una striscia di nove scudetti di fila, ha avuto un inizio brutto come quello di Allegri".