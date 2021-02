La Juventus soprattutto in tempi di crisi economica da coronavirus è molto attenta al mercato dei giocatori in scadenza. Poter ingaggiare giocatori anche di grande livello a parametro zero è una prospettiva sempre allettante. Uno dei nomi di maggior respiro internazionale nella lista degli "svincolati da giugno" è Angel Di Maria, che non ha rinnovato il contratto in scadenza col Paris Saint-Germain: secondo Don Balon sarà una lotta tra la Juve e il Tottenham per Di Maria, dato che Mourinho (che lo allenò al Real Madrid) è un suo estimatore.