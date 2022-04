Alvaro Morata sta facendo letteralmente di tutto per cercare di agevolare la sua permanenza alla Juventus. Secondo indiscrezioni che trapelano dalla Spagna, il centravanti classe 1992 è al lavoro con i suoi agenti per convincere l'Atletico Madrid a concedere al club bianconero uno sconto sui 35 milioni di euro previsti inizialmente per il suo riscatto, così da poter prolungare ulteriormente la sua seconda esperienza all'ombra della Mole, nella città in cui ha costruito la sua famiglia e nella squadra a cui ha più volte riservato parole di amore.