Il futuro di Alvaro Morata sembra essere sempre più lontano da Torino. L'attaccante spagnolo è di proprietà dell'Atletico Madrid, che non è intenzionato a concedere uno sconto alla Juventus, per il riscatto. Secondo quanto riporta Sport: "è molto vicino alla firma per l'Arsenal di Mikel Arteta, si parla di una cifra di trasferimento di 25 milioni di sterline, circa 30 milioni di euro".