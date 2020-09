Alvarovuole andar via. Così, senza mezza o alcuna misura, l'attaccante l'avrebbe comunicato ai Colchoneros e ora starebbe una mossa. Di chi? Innanzitutto di Simeone, che non vorrebbe perderlo senza un'adeguata risposta sul mercato. Poi della Juventus: secondo Deportes Cuatro, emittente spagnola, Alvaro sta premendo proprio perché forte dell'offerta dei bianconeri.Alla base, per Alvaro, ci sarebbe la volontà di andare in una squadra che gli potrebbe concedere più minutaggio. Il vuoto juventino nel centro dell'area certamente aiuterebbe, anche se dalla Spagna parlano inoltre di un ruolo da quarta punta nel caso in cui si concretizzasse l'arrivo a Torino di Luis. Staremo a vedere, sì. Di sicuro non si placano le notizie sul fronte Morata dopo l'ammissione dell'agente Branchini... Al momento, stando a quanto risulta alla redazione de IlBianconero.com,, più volte menzionato da Simeone in sede di mercato. Comunque, le attenzioni bianconere in questo momento sono tutte su Suarez: l'obiettivo è risolvere la questione passaporto. Per l'eventuale quarta punta, il principale target è invece Moise Kean.