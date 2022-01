1









I primi giorni di mercato nel segno di Alvaro Morata. Non potrebbe essere altrimenti, viste le voci che lo vorrebbero ad un passo dal Barcellona, dopo i contatti avuti con Xavi suo primo sponsor.



Secondo quanto riporta il media catalano, Mundo Deportivo, ci sarebbe un momento in particolare che segna la frattura definitiva nel rapporto tra Allegri e Morata. Momento che avrebbe fatto prendere all'attaccante la decisione di lasciare Torino. Il riferimento è al cambio avvenuto nel finale di Juventus-Genoa, con la punta che nervosa si è accomodata in panchina, e le urla del tecnico livornese che lo ha rimproverato di essere troppo nervoso.