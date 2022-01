44









In Spagna sono sicurissimi: Morata-Barcellona è un affare fatto. Operazione chiusa al 95% con pochi dettagli - definiti insignificanti - ancora da chiarire. Tanto, che As assicura: "Sarà un giocatore dell'FC Barcelona questa settimana". E' stato raggiunto un accordo totale con la Juventus per il prestito del giocatore per i prossimi sei mesi, nonché un accordo con l'Atletico Madrid per eseguire una futura opzione di acquisto, tenuto conto che la squadra di materasso deve pagare 40 milioni di euro al club blaugrana per Antoine Griezmann. "Morata - si legge ancora - sta aspettando che il suo agente, Juanma López, confermi la chiusura dell'operazione per recarsi a Barcellona, sottoporsi alle visite mediche, firmare il suo nuovo contratto con il Barcellona". Xavi è fiducioso di poter già contare su Morata per la sfida di Supercoppa contro il Real Madrid del 12 gennaio, tempi stretti ma tanto ottimismo.