1









Morata è stato ad un passo dal Barcellona. Lo raccontano oggi in Spagna, in particolare lo riporta Cadena Ser nel suo Carrusel Deportivo, spiegando come prima del suo ritorno alla Juventus, in prestito oneroso da 10 milioni con diritto riscatto a 45, lo spagnolo sia stato vicino a chiudere con il Barça. L'affare tra i blaugrana e l'Atletico Madrid procedeva spedito, ma non si è concluso.



IL COLPO - Come era strutturato? C'erano Mario Hermoso, Lemar e Morata sul piatto, da dare al Barcellona in cambio del ritorno di Griezmann. Questa la proposta fatta dall'Atletico Madrid ai blaugrana, per riprendersi il criticato francese, che soffre ancora la scarsa compatibilità con Leo Messi. Simeone spingeva, ma l'ex presidente Bartomeu ha ritenuto Griezmann incedibile. L'Atletico ha preso l'esubero Luis Suarez e Morata ha scelto la Juve.