Come racconta il portale spagnolo RAC-1, Juan Miranda, terzino sul taccuino della Juventus ormai da settimane e protagonista diretto delle chiacchierate tra Paratici e Barcellona, sarebbe più vicino allo Schalke 04. Il giocatore avrebbe trovato l'accordo con i tedeschi, e adesso toccherebbe al club blaugrana, che ha già aperto al prestito biennale per l'esterno. Su Miranda c'era anche il Marsiglia, oltre alla Juve, che ha provato a inserire Mario Mandzukic all'interno della trattativa. Se conermate queste voci dalla Spagna, sarebbero guai grossi in vista della cessione dell'attaccante croato.