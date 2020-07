Jamás ha habido un goleador como Cristiano. #CR7 — Eder Sarabia (@edersa10) September 12, 2015

C'è aria tesa a Barcellona e non solo per il trasferimento di Arthur alla Juve. (VIDEO) . Un rapporto nato male perché al Barcellona tutti ricordano un tweet di ben cinque anni fa dello stesso Sarabia in cui diceva che "Non ci saranno mai goleadeor come Cristiano Ronaldo". Leo ha memoria lunga, lo spogliatoio del Barça pure. Anche per questo il rapporto tra Setien, il suo staff ed i calciatori non è mai decollato e come scrive Four Four Two, ora lo spogliatoio è più spaccato che mai.