Nonostante ci siano tutti i sentori per sedersi al tavolo e parlare di rinnovo, il futuro di Dries Mertens al Napoli è ancora da chiarire. A gettare incertezza, anzi, a vedere il belga lontano dai partenopei è una voce di mercato che rimbalza dalla Spagna: secondo Don Balon, il classe ’87 sarebbe vicino alla Juventus. Il giocatore (in scadenza di contratto a giugno) si trasferirebbe a parametro zero alla corte di Maurizio Sarri, tecnico toscano con cui Mertens vorrebbe tornare a lavorare dopo gli anni passati insieme all’ombra del Vesuvio.