Cristiano Ronaldo e il Real Madrid parte due, al momento, sembra più complicato di quanto potesse immaginare lo stesso CR7. Come racconta Marca, il rientro in Spagna per il portoghese non sembra un'operazione percorribile. Nel mirino del Madrid, infatti, ci sarebbero altri attaccanti e sarebbero tutti nomi di altissimo profilo, come Kylian Mbappé ed Erling Haaland. Grossa differenza con Cristiano: sono entrambi giovanissimi.



L'INCONTRO - Come raccontano dalla Spagna, in queste ore c'è stato un incontro tra i rappresentanti del club iberico e Jorge Mendes super procuratore di Cristiano, durante il quale il Real ha fatto sapere di preferire altre strade. Per Ronaldo restano calde le opzioni Paris Saint Germain e Manchester United, ma Madrid restava la sua prima scelta assoluta. E adesso? Tutto da capire, sempre da aspettare. Con il suo destino incrociato a quello di Dybala.