Kylian Mbappé avrebbe rifiutato il rinnovo di contratto con il Paris Saint-Germain, per lasciare la Francia fin da questa estate di mercato. Secondo quanto riportato da Marca in Spagna, infatti, il gioiello classe '97 vuole vestire la maglia del Real Madrid e ha tutta l'intenzione di non proseguire la propria avventura al PSG, che lo acquistato nell'estate del 2017 dal Monaco. E la Juventus, che ha Mbappé nella lista dei sogni di mercato in ottica futura, è alla finestra in attesa di sviluppi nelle prossime settimane.