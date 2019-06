Non solo Eden Hazard. Il Real Madrid lavora anche su altre piste. Nelle ultime settimane i Blancos hanno puntato seriamente all’attaccante del Paris Saint-Germain Kylian Mbappé. Il giocatore francese ha concluso la stagione con un acceso diverbio con il tecnico Thomas Tuchel. Non è improbabile pensare ad un divorzio tra la stella del calcio transalpino e la squadra dominatrice delle ultime stagioni in Ligue 1. Il Real è in agguato, ma rischia così di trascurare un altro grande sogno: Paul Pogba. Un’ipotesi riportata da Marca. Il quotidiano spagnolo afferma che la strategia di mercato dei Blancos sia rivolta a dare la priorità a Mbappé, a discapito del centrocampista del Manchester United. Una scelta non condivisa da Zinedine Zidane. E la Juventus potrebbe approfittarne, mettendosi in pole position per Pogba.