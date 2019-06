Tra i sogni di mercato della Juventus c'è senza dubbio anche Kylian Mbappé, gioiello classe '97 del Paris Saint-Germain, identificato dal presidente Andrea Agnelli come possibile "Cristiano Ronaldo del futuro" da portare a Torino. E riguardo al futuro di Mbappé, non più così certo della permanenza al PSG, arrivano oggi novità importanti dalla Spagna. Secondo quanto riportato da As, infatti, l'attaccante avrebbe accettato la proposta di Zinedine Zidane per il trasferimento al Real Madrid. Ora non resta che convincere Nasser Al-Khelaifi, che non ha alcuna intenzione di lasciar partire Mbappé.