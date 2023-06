L'ex difensore della Juve Igor Tudor ha rescisso il suo contratto che lo legava al Marsiglia per ambire a sedere sulla panchina dei bianconeri, che al momento è occupata dalla figura di Max Allegri. Nel frattempo, i francesi non sono rimasti a guardare e stando a quanto riportato dal quotidiano spagnolo As, il patron Longoria avrebbe incontrato Gallardo per convincerlo a sedersi sulla panchina dell'OM.