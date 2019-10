Ivan Rakitic non è mai stato così vicino a lasciare il Barcellona. Lo rivela Sport, quotidiano vicino alle vicende blaugrana, che spiega come - in questo momento - sià più probabile che il croato lasci la Spagna piuttosto che disputi la sua sesta stagione in Catalogna. Dopo cinque stagioni da leader, infatti, quest'anno sta trovando diverse difficoltà: in dieci partite, sei presenze totali, di cui solo una da titolare. Diversi i club alla finestra: in pole, tuttavia, c'è l'Inter che - continua Sport - ha già avuto alcuni contatti con il Barcellona. Più staccate, ma comunque vigili sul centrocampista, ci sono invece Juve e Manchester United. Il prezzo fissato? 40 milioni di euro. Per un colpo di qualità da regalare a Conte a metà stagione.