L'avventura di Marcelo è ormai ai titoli di coda. Il rapporto con il Real Madrid è logoro e il futuro in bilico. Una nuova indiscrezione, poi, lancia nuove ombre sul club blanco. Secondo Don Balon, dopo il ko alla prima di Champions League contro lo Shakhtar Donetsk il presidente Florentino Perez è sceso negli spogliatoi e ha urlato contro tutti i giocatori, scagliandosi poi contro Marcelo: “A gennaio fai le valigie“. Secondo il portale spagnolo in pole c'è la Juventus. per il suo futuro.