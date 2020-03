6









Si era parlato di Hakimi, si era parlato di Emerson Palmieri. Qualcuno aveva osato anche azzardare Alaba. La certezza, alla base, è che alla Juventus serva un terzino mancino. E allora, perché non pescare da un usato garantito, sicuro, pure fortissimo? Torna di moda Marcelo. Eccome se lo fa. Il titolare, da anni, è Alex Sandro. E non è detto che rimanga di sicuro nella prossima stagione.



LA POSSIBILITA' - Il laterale brasiliano, a 31 anni, non è più così centrale nel progetto del Real Madrid. Sta pensando di andare via. Secondo quanto raccontato da Marca, l'idea sarebbe quella di provare un'esperienza all'estero. Magari con un vecchio amico come Cristiano Ronaldo. La Juve, per gli spagnoli, potrebbe mettere sul piatto un quadriennale ricchissimo. E affidargli la fascia mancina.