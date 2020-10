Da anni aleggia il nome di Marcelo in orbita Juventus, soprattutto alla luce dell’amicizia con Cristiano Ronaldo e dei trofei conquistati sul campo. Ma come riporta Don Balon, il terzino del Real Madrid avrebbe detto no ai bianconeri, ha altre preferenze. Il brasiliano infatti, vorrebbe rescindere il contratto con i Blancos per provare un’esperienza fuori dall’Europa: le ipotesi sono Qatar o MLS nell’Inter Miami di David Beckham e degli ex bianconeri Higuain e Matuidi.