Zinedine Zidane gli ha ridato il posto da titolare, ma ciò non è bastato a rilanciare Marcelo nel progetto del Real Madrid, che adesso pensa seriamente alla sua cessione. I Blancos hanno già identificato in Ferland Mendy il perfetto erede del numero 12 sulla fascia sinistra: l’affare con il Lione sarà chiuso nei prossimi giorni e avvicinerà ancora di più l’addio di Marcelo. Come riporta Don Balón, il 31enne ex Fluminense è sempre tentato dal trasferimento alla Juventus, un’idea intrigante visto l’ottimo rapporto con Cristiano Ronaldo. La decisione arriverà nei prossimi giorni: la certezza è che, in attesa di Mendy, Marcelo non è più incedibile per Zidane.