Mario Mandzukic è prossimo all'addio alla Juventus. L'attaccante croato, infatti, non sembra rientrare nei piani di Maurizio Sarri e si avvia verso la cessione. Le offerte per lui non mancano: il Borussia Dortmund si è fatto avanti prontamente, così come sono arrivate richieste dalla Cina. Tuttavia, secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, ci potrebbe anche essere un clamoroso ritorno di fiamma. Infatti, il Bayern Monaco avrebbe pensato a lui come partner d'attacco per Robert Lewandowski.