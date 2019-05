Arrivano conferme da Sport in Spagna sul futuro di Mario Mandzukic. L'attaccante croato della Juventus è corteggiatissimo dal Borussia Dortmund che lo vorrebbe riportare in Bundesliga. L'attaccante croato potrebbe essere il primo degli 'epurati' del nuovo corso bianconero: dopo stagioni e gol all'ombra dello Stadium, Mario potrebbe adesso cambiare aria. Potrebbe farlo sul serio. Mandzukic tornerebbe così in Bundesliga, dove ha giocato per quattro stagioni con la maglia del Wolfsburg e soprattutto del Bayern Monaco, con cui ha vinto anche una Champions League. Da lì, prima l'Atletico Madrid, quindi la scelta di Torino e dell'Italia. Una lunga storia d'amore, quella con la Juventus.