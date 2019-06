Arturo Vidal è rimasto nei cuori di tutti i tifosi della Juventus dopo le quattro fantastiche stagioni vissute a Torino, che hanno portato ad altrettanti scudetti nella sua bacheca. Secondo quanto riportato da El Mundo Deportivo in Spagna, il centrocampista cileno, oggi protagonista al Barcellona, è destinato a lasciare i blaugrana in estate e a tornare in Italia. Per Vidal è forte l'interesse sia dell'Inter, con Antonio Conte che vuole riabbracciarlo in nerazzurro, che del Milan.