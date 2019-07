Il Manchester United alza ancora il prezzo di Paul Pogba. Inizialmente fissato a 150 milioni di sterline, il costo del centrocampista francese oggi è schizzato alle stelle, secondo quanto riportato da Marca in Spagna: i Red Devils chiedono infatti 162 milioni di sterline, ovvero poco più di 180 milioni di euro, per il cartellino di Pogba. Una cifra che rappresenterebbe il record assoluto non soltanto nella storia della Juventus, ma anche in quella del Real Madrid, nel caso in cui una delle due squadre dovesse soddisfare la pazza richiesta dello United.