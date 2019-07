Una telenovela che sembra non avere fine. Sono passati quasi due mesi da quel 14 maggio, quando Antoine Griezmann annunciò l'addio all'Atletico Madrid. Ad oggi, però, il futuro del francese è ancora incerto: la trattativa con il Barcellona è in fase avanzata, ma manca ancora l'ufficialità. E oggi, alla lunga storia si aggiunge un capitolo: secondo quanto riporta Marca, infatti, il giocatore ha comunicato ai Colchoneros che non si presenterà al primo allenamento stagionale in programma domani. Griezmann è in attesa dell'accordo totale, così da raggiungere la Catalogna il più presto possibile.