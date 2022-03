La notizia clamorosa arriva direttamente dalla Spagna. L'attaccante del Bayern Monaco Robert Lewandowski avrebbe deciso di lasciare i bavaresi ed avrebbe già scelto la sua prossima squadra. Stando a quanto riferisce El Chiringuito il giocatore con contratto in scadenza nel 2022 sarebbe pronto a trasferirsi già con un anno di anticipo e avrebbe scelto di trasferirsi all'Atletico Madrid. Al momento sembra però non ci sia nessuna trattativa avviata.