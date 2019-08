Leonardo a Parigi di ritorno dall’Italia, nella sua agenda di mercato due nomi: #Dybala e #Matuidi (via @rac1) pic.twitter.com/HtLQym5c4o — Luca Momoli (@MomoliLuca) August 29, 2019

nella giornata di oggi per incontrare la Juventus e parlare di due grandi obiettivi del club francese per questi ultimi giorni di mercato. Su tutti Paulo, che potrebbe sostituire Neymar in caso di suo ritorno al Barcellona in queste prossime ore. Attenzione, però, anche alla pista Blaise. Lo riporta RAC 1 dalla Spagna, che allega anche una foto di Leonardo in aeroporto, di ritorno a Parigi dall'Italia.