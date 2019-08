“Saliamo tutti. Non c'è altro. Tutti, non importa. Dobbiamo farlo. Se vediamo Karim e Isco correre, usciamo tutti". Sono le parole di Marcelo, pronunciate nel tunnel degli spogliatoi dell'Allianz Arena prima della gara contro il Fenerbahce, finalina dell'Audi Cup. Parole a cui Nacho ha risposto: “Ma andiamo davvero. Ognuno con il proprio". Colloqui di spogliatoio, parole tecniche, a cui Marcelo aggiunge un chiaro: "Dobbiamo vincere sì o sì". Nonostante l'amichevole in casa Real si respira un'atmosfera pesante e in Spagna tutti parlano di questo colloquio...