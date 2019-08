Secondo quanto riporta As, la Juventus è pronta ad offrire 100 milioni più Paulo Dybala per il cartellino di Neymar. I bianconeri si sono inseriti nella corsa al brasiliano dopo che sia Real Madrid che Barcellona non sono riusciti a trovare un accordo con il club parigino. ​Emergono anche i dettagli sul contratto che la Juve offrirebbe a Neymar: 37 milioni di euro all'anno, gli stessi che gli garantisce il PSG e 7 in più rispetto a quelli percepiti da Cristiano Ronaldo a Torino.