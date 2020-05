Secondo quanto riportato dal quotidiano catalano Sport, il piano del Barcellona sulle prossime di mercato è molto chiaro. La dirigenza vuole assolutamente puntare a tutti i costi sull'attaccante dell'Inter, Lautaro Martinez, ma conta di prenderlo con una quota cash dalla Juventus nell'operazione per il centrocampista bosniaco Miralem Pjanic così da avere anche soldi a disposizione per dare un eventuale l'assalto alla punta argentina per cui l'Inter chiede almeno 90 milioni cash più una contropartita. Insomma una partita a scacchi pronta a dare sorprese al termine della stagione.