"Via italiana para Neymar", tradotto: "La via italiana di Neymar". E' il titolo sulla prima pagina del Mundo Deportivo che, dopo aver sganciato la bomba solo un paio di giorni fa, continua ad avvicinare O' Ney alla Juventus. Un affare difficile, ma stando alla stampa spagnola non impossibile, tra cifre, possibili cessioni e quello scambio con Dybala, ipotizzato nell'indiscrezione de El Chiringuito. Dybala al Psg, Neymar alla Juve: una pazza idea, una vita italiana.