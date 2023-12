. Stando al Mundo Deportivo, l'organismo calcistico presieduto da Aleksandersa che la decisione di domani dellanon sarà a proprio favore, motivo per cui Nassere l'stanno cercando di convincere tutti i club a firmare un accordo per il quale rimarranno sotto le competizioni organizzate dalla UEFA anche dopo la creazione della Superlega. Secondo gli spagnoli di Radioestadio, inoltre, tutte le squadre dellache scenderanno in campo domani indosseranno delle magliette con la scritta "Guadagnatelo sul campo", in un chiaro messaggio, appunto, contro il progetto che la società A2A di Bernd Reichart è pronto a rilanciare.