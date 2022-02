Il mancato cartellino rosso a Rabiot fa ancora discutere in Spagna. Il fallo del francese su Chukwueze, nel finale di Villarreal-Juventus, infatti sta generando un po' di polemica tra i tifosi e non solo. Secondo il Mundo Deportivo, la UEFA starebbe pensando di sospendere Bastian Dankert, che è stato il VAR della sfida di Champions League. Il motivo? Non aver richiamato l'attenzione dell'arbitro in campo Siebert. Un ulteriore errore segnalato è il fallo di Estupinian su McKennie, anche se messo in secondo piano.