Una novità clamorosa, che arriva dalla Spagna. Secondo quanto riporta El Confidencial, tutti i club fondatori della Superlega sono ancora all'interno del progetto e avrebbero rinunciato solo a parole, non con documenti ufficiali. Il quotidiano spagnolo, che ha avuto accesso ai documenti esclusivi, racconta un fatto fondamentale sulla competizione nata il 17 aprile scorso. Non bastano gli annunci, i 9 club rinunciatari sarebbero ancora all'interno del progetto Superlega. Il motivo? E' dato da un passaggio fondamentale del contratto stipulato dai club: “I fondatori hanno concordato di possedere congiuntamente ed in parti uguali la European Super League Company SL, una società a responsabilità limitata che possiederà e gestirà la Superlega direttamente e attraverso una serie di affiliate”.



Nessuno dei club, scrive El Confidencial, ha rinunciato realmente alle proprie azioni e quindi alla gestione di quella società (la Superlega) che è ancora di proprietà di tutti i 12 club in parti uguali. E l’accordo non sembra essere sciolto, anzi resta in vigore a tutti gli effetti. El Confidencial ha avuto accesso al documento firmato il 17 aprile da Manchester United, Arsenal, Chelsea, Tottenham, Manchester City, Liverpool, Real Madrid, Barcellona, ​​Atlético de Madrid, Inter, Milan e Juventus ed è arrivato a questa conclusione. Il tutto nel giorno in cui UEFA e FIFA vengono chiamate dalla Corte di Giustizia Europea. E la Superlega può diventare come la sentenza Bosman, rivoluzionaria per il calcio.



ECCO LE FOTO DEI DOCUMENTI RIPORTATE DA EL CONFIDENCIAL