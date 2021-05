Il conflitto sulla Super League finirà probabilmente nei tribunali europei e il motivo è presto chiarito: non è solo fumo, c'è una grossa sostanza alla base. La banca d'investimento americana JP Morgan ha firmato il 17 aprile un prestito fino a 4.000 milioni di euro per finanziare il progetto guidato da Florentino Perez e Andrea Agnelli. La società con cui il gigante americano degli investimenti ha sottoscritto il prestito è Tivalino Investment SL, società con sede a Barcellona: fa parte di TMF, una filiale del fondo di private equity britannico CVC Capital Partners.



ANCHE IN ITALIA - Ricorda qualcosa? CVC è recentemente entrato nel calcio europeo, provando a inserirsi nel campionato italiano con una clausola d'uscita nel caso in cui ci fosse stata un'eventuale Super League europea. Da JP non negano l'impegno di prestito con CVC per la promozione della competizione. E fonti vicine alla banca d'affari, secondo quanto riportato in Spagna, non danno l'investimento per morto nonostante il passo indietro dei club inglesi e le manovre contro i promotori da parte dell'Uefa. NESSUNO HA LASCIATO - In Spagna sostengono che nessuno abbia davvero lasciato e che la Super League sia viva. Fonti vicine ai dodici club assicurano che dei dodici club fondatori, tutti sono attenti alle prossime manovre, in attesa di poter tornare sul carro Superlega nonostante le parole ufficiali. Poi c'è la questione clausole: chi si è impegnato nella competizione e si è tirato indietro, dovrà pagare circa 300 milioni di euro. Dunque, attenzione a fare passi in maniera ufficiale.



OCCHIO ALLA FIFA - La Fifa è "l'oscuro alleato di Florentino". Ancora fonti vicine alla Superleague hanno sottolineato che il progetto ha avuto il benestare di Gianni Infantino. Perez contempla uno spazio nel calendario per una Super League stile mondiale per club, con periodicità annuale o biennale, parallela a quella europea. La World Club League rilancerebbe la FIFA, finora organizzatrice del poco appetibile Mondiale per Club.