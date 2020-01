Se la Juventus vorrà puntare su Ivan Rakitic, con ogni probabilità dovrà aspettare almeno l'estate. Infatti, secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo 'Sport', il centrocampista classe 88' avrebbe chiesto ai blaugrana di restare almeno fino a giugno, per poi pensare al futuro solo in estate.



Il centrocampista della nazionale croata, il cui contratto sarà in scadenza nel 2021, difficilmente rinnoverà il contratto e potrà partire in estate. Juventus alla finestra, sopratutto in caso di partenza di Emre Can.