Dopo i problemi burocratici legati alla posizione di Jorge, potrebbe slittare ancora la firma sul rinnovo di contratto di Paulocon la. A raccontarlo è As: "Il club bianconero ha informato l'attaccante che dovrà attendere fino a febbraio per firmare il nuovo contratto, poiché ora la priorità è il mercato invernale. I torinesi cercano un nuovo attaccante, ma soprattutto devono vendere almeno due o tre giocatori per liberare spazio salariale.".