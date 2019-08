Secondo quanto riportato dalla redazione spagnola di Sport, il Psg ha individuato in Paulo Dybala l'erede principale di Neymar. La cessione del talento brasiliano riporta ossigeno nelle casse parigine che, dopo i fasti degli scorsi anni, hanno ridimensionato le follie. Almeno finora, perché con la burrascosa vicenda Neymar - verso Barca o Real, Juve solo in sordina - Leonardo metterebbe mano al portafoglio per convincere Dybala al trasferimento.