Nella giornata odierna in casa Lazio è esploso un vero e proprio terremoto, con le inaspettate dimissioni di Maurizio Sarri che hanno destabilizzato l’ambiente. Decisione che, inevitabilmente, costringerà la società biancoceleste a guardare altrove per capire chi potrà essere il reale sostituto. In queste ore sarebbe emerso un nuovo nome, perché stando a quanto riportato dal portale spagnolo Relevo la Lazio avrebbe intrattenuto dei contatti con l’ex Juve, Igor Tudor.