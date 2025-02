Dalla Spagna - La Juventus piomba su Antony

AFP via Getty Images

L'esterno offensivo brasilianopotrebbe lasciare ilnel corso della sessione estiva di calciomercato. Il giocatore al momento è in prestito al Real Betis. Stando a quanto riferisce il portale spagnolo fichajes.com l'esterno sta mettendo in mostra molte sue qualità con la maglia del Real betis e sta attirando su di sè gli occhi di diverse big europee. Tra queste potrebbe esserci anche la Juventus qualora il giocatore dovesse lasciare a titolo definitivo i Red Devils nel mercato estivo. Per ora soltanto un interesse ma potrebbe trasformarsi in qualcosa di più.