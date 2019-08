La Juventus continua a seguire da vicino Juan Miranda, terzino sinistro classe 2000 in possibile partenza dal Barcellona in questa caldissima estate di mercato. Secondo quanto riportato da Sport in Spagna, il club blaugrana è disposto a trattare la cessione, ma soltanto in prestito, per mantenere il cartellino del calciatore. I bianconeri, al contrario, vorrebbero chiudere l'affare soltanto a titolo definitivo. Parte quindi la sfida al Marsiglia per Miranda.