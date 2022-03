Sconto o non sconto? Acquisto e conferma o addio? Il futuro di Alvaro Morata è appeso a un filo fatto di domande e dubbi, ma anche di trattative da portare avanti. La Juve e Allegri lo apprezzano e lo vorrebbero in bianconero ancora a lungo, ma dopo i 20 milioni di prestito biennale, il club bianconero non è intenzionato a versare 35 milioni di euro per il riscatto, semmai a ritrattare il tutto. Possibile? Come scrive il Mundo Deportivo, l'Atlético ha ingaggiato Morata dal Chelsea nel gennaio 2020 per un totale di 53 milioni e se accettasse nel 2022 una cifra inferiore a quella concordata a settembre 2020 con i bianconeri verrebbe meno alla propria idea, andando incontro a una "sconfitta". L'Atlético - si legge - ha già fatto sapere alla squadra italiana che non può accettare riduzioni di quanto concordato.