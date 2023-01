Secondo quanto riferito dagli spagnoli di Fichajes.net, lavuole riportare in Italia Rodrigo, fresco campione del Mondo con l'Argentina di Angel Di Maria e Leandro Paredes. L', però, non intende fare sconti: il centrocampista è valutato almeno 40 milioni di euro. L'assalto al giocatore potrebbe quindi avvenire in estate.