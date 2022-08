Sono ore calde queste per tutto il mondo bianconero, tra la squadra che è impegnata in quella che sarà la seconda giornata di campionato contro la Sampdoria e la dirigenza della Continassa, impegnata sui diversi fronti di un mercato che si avvia alla conclusione. Il tema di maggior rilievo è quello che vede coinvolto l'attaccante del Barcellona Memphische, salvo clamorosi colpi di scena dell'ultimo secondo sarà prossimo a vestire il bianconero.- Nelle ultime 48 ore la Juve ha praticamente definito i dettagli dell'operazione sia con l'entourage del calciatore, sia con i Blaugrana, i quali avrebbero dato il via libera alla sua partenza. La Vecchia Signora però ha fretta di chiudere e stando a quanto riportato dal portale iberico Sport,Si attende solo l'ultimo segnale positivo, dopodichè Memphis Depay potrà aggregarsi a quella che sarà la sua nuova squadra.