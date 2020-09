1









La Juventus sta lavorando su diversi fronti di mercato, specie tra centrocampo e attacco. Uno dei nomi caldi delle ultime settimane per la mediana è quello di Houssem Aouar, talentuosa mezzala del Lione. Ieri però Don Balon ha svelato un interessamento della Juve verso un compagno di squadra di Aouar: Memphis Depay, attaccante esterno olandese di 26 anni, uomo simbolo della squadra francese che ha eliminato i bianconeri di Sarri agli ottavi di Champions League. La Juventus avrebbe sondato il terreno per Depay, per valutare se sia il caso di preparare un'offerta.