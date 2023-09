In casa Juve si sta lavorando per trovare un sostituto di Paul Pogba, alle prese con il caso di positività al doping che, potrebbe lasciare il francese lontano dai campi per diverso tempo. In queste ore sta emergendo una nuova 'vecchia' ipotesi di mercato che vede coinvolto l'ex giocatore del Napoli, Jorginho. Stando a quanto emerso dalla Spagna, infatti, il centrocampista azzurro non si sarebbe ambientato nei Gunners e come riportato da Fichajes.net, la Juve potrebbe tornare sulle sue tracce anche nella sessione di gennaio.